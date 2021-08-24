Наставник сборной Украины Александр Петраков общался с представителями Динамо по работе помощника главного тренера киевлян Олега Гусева в тренерском штабе "сине-желтых", утверждает meta-ratings.

Гусев может войти в тренерский штаб сборной Украины, – СМИ

Отмечается, что Мирча Луческу уже в курсе о предложении, но не хочет полностью отпускать своего помощника накануне старта группового этапа Лиги чемпионов. Однако, румын готов пойти на уступки, если Гусев будет совмещать работу в сборной Украины и в Динамо. Подобную практику имеет Огнен Вукоевич, который также работает в штабе молодежной сборной Хорватии.

Напомним, после завершения карьеры футболиста Гусев перешел на тренерскую работу, став ассистентом Юрия Мороза в молодежной команде Динамо. В июле 2020 стал ассистентом Мирчи Луческу в главной команде киевлян.

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