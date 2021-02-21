"Динамо после еврокубков довольно нестабильно играет в УПЛ": Федецкий оценил шансы Десны в матче с командой Луческу
10:45 - Читати українською
Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ между Десной и Динамо.
"Динамо, как и Шахтер, после еврокубков довольно нестабильно играет в УПЛ, несмотря на такой статус грандов. У Десны будет неплохой шанс отобрать очки у киевлян.
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Подопечные Александра Рябоконя могут даже победить. Ведь для Десны проиграть два матча подряд лидерам УПЛ – это многовато. Я думаю, хотя бы за ничью черниговцы в этом матче зацепятся", – сказал Федецкий в комментарии изданию Sport.ua.
Напомним, встреча между Десной и Динамо состоится уже сегодня, 21 февраля, в Киеве. Начало матча в 19:30.
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