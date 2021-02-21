Екс-футболіст збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від матчу 15-го туру УПЛ між Десною та Динамо.

"Динамо, як і Шахтар, після єврокубків доволі нестабільно грає в УПЛ, незважаючи на такий статус грандів. У Десни буде непоганий шанс відібрати очки у киян.

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Підопічні Олександря Рябоконя можуть навіть перемогти. Адже для Десни програти два матчі поспіль лідерам УПЛ – це забагато. Я думаю, бодай за нічию чернігівці у цьому матчі зачепляться", – сказав Федецький у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, зустріч між Десною та Динамо відбудеться вже сьогодні, 21 лютого, у Києві. Початок матчу о 19:30.

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