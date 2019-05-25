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"Динамо порожняк не гонит", "Не спрашиваю, видел ли это Хацкевич": реакция соцсетей на старт Украины U-20 на ЧМ-2019

12:07 561 Читати українською
"Динамо порожняк не гонит", "Не спрашиваю, видел ли это Хацкевич": реакция соцсетей на старт Украины U-20 на ЧМ-2019
Украина U-20 победила США – Попов забил победный гол

Сборная Украины U-20 победила США в стартовом матче чемпионата мира-2019. Реакция соцсетей на игру команды Александра Петракова – в нашем материале.

26’ Сергей Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергей Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

Сборная Украины U-20 успешно стартовала на чемпионате мира-2019, который начался в Польше. Подопечные Александра Петракова в матче 1 тура победили США со счетом 2:1 благодаря голам Сергея Булецы и Дениса Попова. По итогам первого тура "сине-желтые" разместились на второй строчке группы D, вместе с Нигерией набрав по 3 очка.

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К слову, следующий матч на турнире Украина проведет уже в понедельник – соперником наших ребят станет Катар, который в первом поединке проиграл Нигерии 0:4.

Президент ФФУ Андрей Павелко поздравил Александра Петракова и его подопечных с удачным стартом на чемпионате мира.

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Кирилл Круторогов отмечает важность результата, но напоминает, что это лишь первый шаг, а потому расслабляться рано.

Журналист и заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов напоминает, игроки какой команды результативными действиями принесли "сине-желтым" важную победу.

Украина U-20 – США U-20 – 2:1 – видео голов и обзор матча

А вот сам главный редактор издания Артем Франков признает, что результат в какой-то степени является неожиданным.

Михаил Смоловой радуется успехам динамовцев Дениса Попова и Сергея Булецы, которые стали авторами забитых мячей. Защитник посвятил свой гол любимой девушке, а как отметил блогер, "гол посвящен всем, кроме Хацкевича". Напомним, в активе 20-летнего Попова лишь 1 матч в Премьер-лиге 2018/19 за первую команду Динамо.

Также Смоловой отметил игру Цитаишвили и Супряги, которые также не пользуются доверием наставника "бело-синих". По мнению аналитика, в составе Динамо достаточно хороших и квалифицированных исполнителей, однако их нужно учить и помогать развиваться.

Немного Брутального футбола.

"Украина может стать сюрпризом на чемпионате мира U-20", – известный скаут оценил потенциал "желто-синих"

Попов забиває!

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Болельщики отмечают игру футболистов Динамо и намекают на Александра Хацкевича, который на днях жаловался на недостаточную квалификацию отдельных игроков.

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