"Динамо порожняк не гонит", "Не спрашиваю, видел ли это Хацкевич": реакция соцсетей на старт Украины U-20 на ЧМ-2019

Сборная Украины U-20 победила США в стартовом матче чемпионата мира-2019. Реакция соцсетей на игру команды Александра Петракова – в нашем материале.

Сборная Украины U-20 успешно стартовала на чемпионате мира-2019, который начался в Польше. Подопечные Александра Петракова в матче 1 тура победили США со счетом 2:1 благодаря голам Сергея Булецы и Дениса Попова. По итогам первого тура "сине-желтые" разместились на второй строчке группы D, вместе с Нигерией набрав по 3 очка.

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К слову, следующий матч на турнире Украина проведет уже в понедельник – соперником наших ребят станет Катар, который в первом поединке проиграл Нигерии 0:4.

Президент ФФУ Андрей Павелко поздравил Александра Петракова и его подопечных с удачным стартом на чемпионате мира.

Комментатор телеканалов "Футбол 1/2" Кирилл Круторогов отмечает важность результата, но напоминает, что это лишь первый шаг, а потому расслабляться рано.

Журналист и заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов напоминает, игроки какой команды результативными действиями принесли "сине-желтым" важную победу.

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А вот сам главный редактор издания Артем Франков признает, что результат в какой-то степени является неожиданным.

Типа событие. Два сразу: наша молодежка вопреки нашим же прогнозам грохнула штатников (и оба мяча, как ни крути, чисто динамовские, хоть и не стоит констатировать такое!), а наша команда "Атлетико Паралимпикоэнсе" выиграла турнир по "Что? Где? Когда?". Черт возьми, приятно! — Artem Frankov (@frankov11) 24 травня 2019 р.

Михаил Смоловой радуется успехам динамовцев Дениса Попова и Сергея Булецы, которые стали авторами забитых мячей. Защитник посвятил свой гол любимой девушке, а как отметил блогер, "гол посвящен всем, кроме Хацкевича". Напомним, в активе 20-летнего Попова лишь 1 матч в Премьер-лиге 2018/19 за первую команду Динамо.

Также Смоловой отметил игру Цитаишвили и Супряги, которые также не пользуются доверием наставника "бело-синих". По мнению аналитика, в составе Динамо достаточно хороших и квалифицированных исполнителей, однако их нужно учить и помогать развиваться.

Немного Брутального футбола.

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Болельщики отмечают игру футболистов Динамо и намекают на Александра Хацкевича, который на днях жаловался на недостаточную квалификацию отдельных игроков.