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ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США

24 мая 23:25 185 Читати українською
ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США
Украина U-20 – США U-20 – 2:1

Сборная Украины U-20 в первом матче на молодежном чемпионате мира в Польше переиграла сборную США.

26’ Сергей Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергей Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

Сразу со стартовым свистком американцы попытались обозначить свою доминантную позицию, захватив контроль над мячом. Уже на 5-й минуте они провели первый момент, когда после прострела Помыкала с левого фланга Серванья пробил с линии штрафной – Безкоровайный заблокировал удар. На 7-й Брендан выстрелил с дистанции, но получилось неточно; на 9-й же на жёлтую карточку сел Гео Цитаишвили, который сфолил в метрах 30-ти от собственных ворот. Алекс Мендес с такой дистанции решился на прямой удар в направлении дальней девятки, однако блестящий сейв Лунина не дал подопечным Тебе Рамоса забить быстрый гол.

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Украинцы за это время никак потревожили ворота Брэдли Скотта, однако постепенно им удалось выровнять ход встречи. "Сине-жёлтые" наладили работу с мячом, а на 16-й минуте провели первый момент – это Булеца откликнулся на верховую передачу из глубины и попытался пробить в касание с левого края штрафной, однако выстрел заблокировали. Соперник тут же мог наказать нашу сборную – спас Бондарь, в красивом подкате выбивший мяч из-под ног Веа у своих ворот. В целом же, матч принял ровный характер.

Именно в этот момент Украина забила свой гол. Американцы не сделали никаких выводов из полумомента Булецы, поэтому на 26-й минуте Сергей откликнулся на лонгбол Цитаишвили на левый край штрафной, выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол – 1:0! К сожалению, это был наш последний опасный момент в игре. Сборная США повысила обороты и отыгралась уже на 32-й после классной комбинации, которую Веа завершил пропередачей стрелом на линию вратарской – Серванья оттуда легко расстрелял ворота Лунина.

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Американцы продолжили давление. На 38-й минуте Де Ле Фуэнте раскрыл нашу оборону пасом на правый край штрафной, откуда пробил абсолютно свободный Помыкал – мимо! Это был шестой удар по воротам сборной Украины против двух наших. На 45-й же с дистанции точно в правый нижний угол мощно пробил Мендес – на этот раз спас Лунин. Украина ответила несколькими атаками без завершения, на чём тайм и завершился.

После перерыва команды обменялись супермоментами. Первой укусила Украина: на 48-й минуте Цитаишвили зацепился за аут, обыграл защитника и из-за пределов штрафной выстрелил с левой – перекладина! Через несколько десятков секунд американцы ответили проходом и ударом в исполнении Мендеса – Алекс метров с 20-ти ударил в девятку, однако Лунин спас. Вскоре стало заметно, что подопечные Петракова забегали намного интереснее, а сборная США оказалась не готовой к этому. Её футболисты также начали ошибаться, фолить, а на 51-й ещё и пропустили второй гол после подачи Булецы с углового, которую головой в дальний угол замкнул Попов – 2:1.

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После этого игра выровнялась. Американцы стали намного хуже держать мяч и редко обостряли – после прорыва по флангу с прострелом в никуда и дальнего удара Де Ле Фуенты на 50-х минутах у сборной соперника и вспомнить нечего. Украина проводила опасные контратаки, однако постоянно подводил последний пас. В таких условиях часто брал игру на себя Цитаишвили, который на скорости проходил фланг и дальше действовал по ситуации. Передачи у него не шли, а выстрел с дистанции на 75-й минуте оказался очень неточным.

Последние минуты поединка больше дались сборной США, тренер которой бросал в бой форварда за форвардом. На 80-й минуте соперник откровенно напугал наших болельщиков атакой, которую Алекс Мендес завершил мощным ударом в левую штангу. На 85-й Сото удался неплохой выстрел между двух защитников, однако надёжно сыграл Лунин. На 87-й же Помыкал ворвался в штрафную и упал после подката Попова, но арбитр заметил чистоту игры Дениса. В компенсированное время американцы перешли и на навесы из центра поля, но навал на наши ворота у них не удался. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины.

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