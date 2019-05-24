ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США

Сборная Украины U-20 в первом матче на молодежном чемпионате мира в Польше переиграла сборную США.

Сразу со стартовым свистком американцы попытались обозначить свою доминантную позицию, захватив контроль над мячом. Уже на 5-й минуте они провели первый момент, когда после прострела Помыкала с левого фланга Серванья пробил с линии штрафной – Безкоровайный заблокировал удар. На 7-й Брендан выстрелил с дистанции, но получилось неточно; на 9-й же на жёлтую карточку сел Гео Цитаишвили, который сфолил в метрах 30-ти от собственных ворот. Алекс Мендес с такой дистанции решился на прямой удар в направлении дальней девятки, однако блестящий сейв Лунина не дал подопечным Тебе Рамоса забить быстрый гол.

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Украинцы за это время никак потревожили ворота Брэдли Скотта, однако постепенно им удалось выровнять ход встречи. "Сине-жёлтые" наладили работу с мячом, а на 16-й минуте провели первый момент – это Булеца откликнулся на верховую передачу из глубины и попытался пробить в касание с левого края штрафной, однако выстрел заблокировали. Соперник тут же мог наказать нашу сборную – спас Бондарь, в красивом подкате выбивший мяч из-под ног Веа у своих ворот. В целом же, матч принял ровный характер.

Именно в этот момент Украина забила свой гол. Американцы не сделали никаких выводов из полумомента Булецы, поэтому на 26-й минуте Сергей откликнулся на лонгбол Цитаишвили на левый край штрафной, выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол – 1:0! К сожалению, это был наш последний опасный момент в игре. Сборная США повысила обороты и отыгралась уже на 32-й после классной комбинации, которую Веа завершил пропередачей стрелом на линию вратарской – Серванья оттуда легко расстрелял ворота Лунина.

GOAL USA! Gorgeous team goal from U.S. for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm — J.R. Eskilson (@JREskilson) 24 мая 2019 г.

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Американцы продолжили давление. На 38-й минуте Де Ле Фуэнте раскрыл нашу оборону пасом на правый край штрафной, откуда пробил абсолютно свободный Помыкал – мимо! Это был шестой удар по воротам сборной Украины против двух наших. На 45-й же с дистанции точно в правый нижний угол мощно пробил Мендес – на этот раз спас Лунин. Украина ответила несколькими атаками без завершения, на чём тайм и завершился.

После перерыва команды обменялись супермоментами. Первой укусила Украина: на 48-й минуте Цитаишвили зацепился за аут, обыграл защитника и из-за пределов штрафной выстрелил с левой – перекладина! Через несколько десятков секунд американцы ответили проходом и ударом в исполнении Мендеса – Алекс метров с 20-ти ударил в девятку, однако Лунин спас. Вскоре стало заметно, что подопечные Петракова забегали намного интереснее, а сборная США оказалась не готовой к этому. Её футболисты также начали ошибаться, фолить, а на 51-й ещё и пропустили второй гол после подачи Булецы с углового, которую головой в дальний угол замкнул Попов – 2:1.

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После этого игра выровнялась. Американцы стали намного хуже держать мяч и редко обостряли – после прорыва по флангу с прострелом в никуда и дальнего удара Де Ле Фуенты на 50-х минутах у сборной соперника и вспомнить нечего. Украина проводила опасные контратаки, однако постоянно подводил последний пас. В таких условиях часто брал игру на себя Цитаишвили, который на скорости проходил фланг и дальше действовал по ситуации. Передачи у него не шли, а выстрел с дистанции на 75-й минуте оказался очень неточным.

Последние минуты поединка больше дались сборной США, тренер которой бросал в бой форварда за форвардом. На 80-й минуте соперник откровенно напугал наших болельщиков атакой, которую Алекс Мендес завершил мощным ударом в левую штангу. На 85-й Сото удался неплохой выстрел между двух защитников, однако надёжно сыграл Лунин. На 87-й же Помыкал ворвался в штрафную и упал после подката Попова, но арбитр заметил чистоту игры Дениса. В компенсированное время американцы перешли и на навесы из центра поля, но навал на наши ворота у них не удался. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины.

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