ЧМ-2019 U-20: Сборная Украины стартовала на мундиале победой над США

Сборная Украины U-20 в первом матче на молодежном чемпионате мира в Польше переиграла сборную США.

Сразу со стартовым свистком американцы попытались обозначить свою доминантную позицию, захватив контроль над мячом. Уже на 5-й минуте они провели первый момент, когда после прострела Помыкала с левого фланга Серванья пробил с линии штрафной – Безкоровайный заблокировал удар. На 7-й Брендан выстрелил с дистанции, но получилось неточно; на 9-й же на жёлтую карточку сел Гео Цитаишвили, который сфолил в метрах 30-ти от собственных ворот. Алекс Мендес с такой дистанции решился на прямой удар в направлении дальней девятки, однако блестящий сейв Лунина не дал подопечным Тебе Рамоса забить быстрый гол.

Украина U-20 – США U-20: онлайн-трансляция матча молодёжного ЧМ-2019, – как это было

Украинцы за это время никак потревожили ворота Брэдли Скотта, однако постепенно им удалось выровнять ход встречи. "Сине-жёлтые" наладили работу с мячом, а на 16-й минуте провели первый момент – это Булеца откликнулся на верховую передачу из глубины и попытался пробить в касание с левого края штрафной, однако выстрел заблокировали. Соперник тут же мог наказать нашу сборную – спас Бондарь, в красивом подкате выбивший мяч из-под ног Веа у своих ворот. В целом же, матч принял ровный характер.

Именно в этот момент Украина забила свой гол. Американцы не сделали никаких выводов из полумомента Булецы, поэтому на 26-й минуте Сергей откликнулся на лонгбол Цитаишвили на левый край штрафной, выиграл борьбу у защитника и пробил в ближний угол – 1:0! К сожалению, это был наш последний опасный момент в игре. Сборная США повысила обороты и отыгралась уже на 32-й после классной комбинации, которую Веа завершил пропередачей стрелом на линию вратарской – Серванья оттуда легко расстрелял ворота Лунина.

GOAL USA! Gorgeous team goal from U.S. for the equalizer. @brandonservania with the final touch. UKR 1-1 USA 35' pic.twitter.com/q7uBf8Gfkm