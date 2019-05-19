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Хацкевич: В Динамо полкоманды игроков, которые еще должны играть в дубле

19 мая 16:25 861 Читати українською
Хацкевич: В Динамо полкоманды игроков, которые еще должны играть в дубле
Александр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич после матча с Мариуполем (2:1) рассказал о принципиальности противостояния с Шахтером.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"У нас уже третья игра домашняя, и каждую из них мы должны были заканчивать еще в 1 тайме. Относительно тех моментов, которые у нас были, мы должны просто забивать достаточно голов и потом уже спокойно наслаждаться футболом во втором тайме.

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Мы теряем моменты. Хорошо, что мы сегодня немного не использовали, но выиграли, но в прошлой игре какие моменты мы не реализовали!? А потом пропустили в конце и сыграли вничью. Есть возможность сыграть вперед, а наши футболисты играют пятками, поперек поля. О каком уровне можно говорить?

Мы всегда хотим победить в матчах с Шахтером. Результат всегда здесь выходит на первый план. Молодежь? Ну да, у нас полкоманды игроков, которые еще должны играть в дубле. Другая наша молодежь поехала на чемпионат мира. Мы и так уже сильно обновились", – цитирует Хацкевича пресс-служба Динамо.

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Напомним, матч 30-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится в Харькове на ОСК Металлист 22 мая. Дончане официально могут завоевать чемпионский титул в 29-м туре, если обыграют Зарю.

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