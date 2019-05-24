"Украина может стать сюрпризом на чемпионате мира U-20", – известный скаут оценил потенциал "желто-синих"

Известный футбольный скаут Иракли Хведельяни прокомментировал шансы сборной Украины на чемпионате мира-2019 U-20.

"По моему мнению, есть 2 фаворита – Португалия и Франция. Эти команды имеют самых опытных игроков, которые несмотря на свой молодой возраст играют в топовых европейских чемпионатах.

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Кто может стать сюрпризом? Все команды могут поразить, но я бы выделил 2 сборные, которые могут удивить, хотя на них не ставят – Украина и Мали.

Я долгое время смотрел за многими молодыми игроками, и могу сказать, что Украина имеет многих талантов, таких как Лунин, Булеца, Цитаишвили, Супряга, Кучерук", – цитирует скаута Sport Face.

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