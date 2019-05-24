toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА U-20 - США U-20 ЧЕМПИОНАТ МИРА U-20 ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Украина может стать сюрпризом на чемпионате мира U-20", – известный скаут оценил потенциал "желто-синих"

24 мая 18:08 141 Читати українською
"Украина может стать сюрпризом на чемпионате мира U-20", – известный скаут оценил потенциал "желто-синих"
Сборная Украины U-20 / ФФУ

Известный футбольный скаут Иракли Хведельяни прокомментировал шансы сборной Украины на чемпионате мира-2019 U-20.

"По моему мнению, есть 2 фаворита – Португалия и Франция. Эти команды имеют самых опытных игроков, которые несмотря на свой молодой возраст играют в топовых европейских чемпионатах.

Украина U-20 – США U-20: команды определились с формой на дебютный матч ЧМ-2019

Кто может стать сюрпризом? Все команды могут поразить, но я бы выделил 2 сборные, которые могут удивить, хотя на них не ставят – Украина и Мали.

Я долгое время смотрел за многими молодыми игроками, и могу сказать, что Украина имеет многих талантов, таких как Лунин, Булеца, Цитаишвили, Супряга, Кучерук", – цитирует скаута Sport Face.

Син володаря "Золотого м'яча" і німецький десант: США – перший суперник збірної України на Кубку світу U–20

blog_ava
Мог заменить Шевченко в сборной Украины, стал разочарованием года – Динамо удивляет польские СМИ выборами тренера
24 мая
1502
Теги
Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Владислав Супряга Владислав Супряга Владислав Кучерук Владислав Кучерук Сергей Булеца Сергей Булеца
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
30
мин
Карпаты
17:00
Олимпик
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук