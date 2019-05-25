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Украина U-20 – США U-20 – 2:1 – видео голов и обзор матча

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Украина U-20 – США U-20 – 2:1 – видео голов и обзор матча
Украина U-20 – США U-20 – видео голов и обзор матча / Getty Images

Сборная Украины U-20 обыграла США в первом туре группового турнира Чемпионата мира U-20 со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-20 – США U-20.

26’ Сергей Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергей Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

Украинцы начали встречу вторым номером, однако на 26-й минуте сумели открыть счет. Георгий Цитаишвили выполнил роскошный заброс из глубины на Сергея Булецу, а тот умело прикрыл мяч корпусом, вышел на свидание с голкипером и расстрелял ворота – 1:0.

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США очень быстро отыгрались благодаря хаосу перед штрафной площадью Украины. Соперник воспользовался провалом в центре, после чего мяч слева получил Тимоти Веа. Сын знаменитого футболиста сделал прострел вдоль ворот, а Брэндон Сервания его замкнул – 1:1.

На старте второго тайма "сине-желтые" вновь вышли вперед – помог стандарт. Сергей Булеца навесил с углового, а Денис Попов выиграл воздух на линии вратарской площади и во второй раз огорчил США – 2:1. Так и завершился поединок. Украина стартовала на турнире с победы.

Украина U-20 – США U-20 – видео голов и обзор матча:

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