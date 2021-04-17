Киевское Динамо пыталось оформить сенсационную месть за скандальный переход Жуниора Мораеса в донецкий Шахтер. "Бело-синие" контактировали с бывшим лидером соперника Тайсоном.

"Я знаю, что разговор о Тайсоне и Динамо был. Но требуемые Тайсоном финансовые условия Динамо просто не вытягивает.

Интернасьонал объявил о возвращении Тайсона

У Тайсона был один из крупнейших контрактов в истории украинского футбола. Говорят, под 3 миллиона", – рассказал журналист Роман Бебех в YouTube-шоу Бомбардир.

Напомним, что накануне Тайсон официально покинул Шахтер после конфликта с менеджментом "горняков". Бразилец отказался выходить на замену в матче Лиги Европы, был переведен в дубль и, наконец, своим бунтом спровоцировал получение статуса свободного агента и вернулся в Интернасьонал.

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