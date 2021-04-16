"Горняки" объявили о досрочном прекращении сотрудничества с бразильцем, который последние недели провел в дубле из-за нарушения дисциплины. Тайсон стал свободным агентом и может беспрепятственно подписать контракт с новым клубом.

33-летний бразилец стал свободным агентом и завершил свою карьеру в Шахтере. Клуб поблагодарил Тайсона за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшем, отмечает официальный сайт "оранжево-черных".

Бразильские СМИ еще 15 апреля сообщили о разрыве контракта, а сегодня эту информацию подтвердил Александр Денисов – директор телеканалов "Футбол".

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Как известно, Тайсон был переведен в дубль Шахтера из-за отказа выйти на замену в матче Лиги Европы против Ромы. Таким образом, последним матчем вингера за "горняков" стала игра с Десной, в которой бразилец появился на последних минутах.

Тайсон присоединился к Шахтеру в начале 2013 года из харьковского Металлиста. В футболке "горняков" провел 299 матчей во всех турнирах, забил 55 голов и отдал 78 ассистов. Стал 6-кратным чемпионом Украины, 5 раз выиграл Кубок и 4 – Суперкубок. Также имеет в своем активе звание лучшего футболиста года в УПЛ.

Ожидается, что новым клубом Тайсона станет бразильский Интернасьональ, из которого игрок и перебрался в Украину в 2010-м.

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