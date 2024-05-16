На очереди у нас 1996 год, в течение которого Динамо оформило четвертое чемпионство в истории, которое позволило принять участие в следующей еврокампании. "Шубный скандал" удалось замять. Едва ли не самой главной новостью 1996-го стал анонс возвращения в украинский футбол Валерия Васильевича Лобановского, а также переезд из Беларуси двух будущих легенд – Валентина Белькевича и Александра Хацкевича.

Две шубы от Суркиса, убийство президента Шахтера, унижение Шевченко и Ко в Хорватии

Тогда же сборная Украины примет участие в дебютном отборе на ЧМ, а Сергей Ребров отметится первым голом за национальную команду, принеся победу над Северной Ирландией. Впоследствии под руководством Сабо украинцы шокируют набитую звездами Португалию. Подробнее об этом и не только смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".