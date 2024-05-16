Украина

Шахтер выиграл Кубок Украины, удержав непростую победу над Ворсклой. "Горняки" обошли Динамо по количеству трофеев. Матч пропустил Георгий Судаков, но травма оказалась не очень серьезной.

Кривбасс узнал свою еврокубковую судьбу после финала Кубка Украины. Динамо решило попрощаться с легионером, который выступал на России. Флуминенсе не взял у Шахтера 10 млн евро за своего форварда.

Наши за границей

Мудрик не сыграл даже тайм за Челси в матче против Де Дзерби из-за травмы. Челси спокойно разобрался с Брайтоном и приблизился к еврокубкам.

Довбик может покинуть Жирону летом – СМИ раскрыл сумму, за которую готовы распрощаться с лучшим бомбардиром Испании. Артем претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги в сезоне.

Лунин мог принести Реалу 50 млн евро и перейти в гранд АПЛ. Куртуа раздает уверенные заявления на фоне сидения Лунина в запасе – бельгиец уже говорит о финале ЛЧ.

Мир

Манчестер Юнайтед дожал Ньюкасл в матче с 5-ю голами – битва за еврокубки переносится на последний тур. Ювентус одолел Аталанту в финале Кубка Италии.

УЕФА дал Жироне и Манчестер Сити считанные недели, чтобы разделиться. Тренер Ливерпуля официально нашел новую работу и возглавит постоянного участника ЛЧ. АПЛ проведет голосование за отмену VAR со следующего сезона.