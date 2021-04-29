Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 24-го тура чемпионата Украины против полтавской Ворсклы. Среди других не принимал участия в тренировке Сергей Сидорчук, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Капитан Динамо получил повреждение и не будет заниматься с командой еще несколько дней. Скорее всего, он пропустит воскресный поединок против подопечных Юрия Максимова. Несмотря на травму Сидорчук все равно присутствовал на тренировке рядом со своими одноклубниками.

Завтра, 30 июня, команда проведет еще одну тренировку, а после обеда отправится в Полтаву на клубном автобусе. Матч состоится 1 мая в 19:30.

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