Київське Динамо продовжує підготовку до матчу 24-го туру чемпіонату України проти полтавської Ворскли. Серед інших не брав участі у тренуванні Сергій Сидорчук, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Капітан Динамо отримав пошкодження і не буде займатися з командою ще кілька днів. Скоріше за все, він пропустить недільний поєдинок проти підопічних Юрія Максимова. Попри травму Сидорчук все одно був присутній на тренуванні поруч зі своїми одноклубниками.

Завтра, 30 квітня, команда проведе ще одне тренування, а після обіду вирушить у Полтаву на клубному автобусі. Матч відбудеться 1 травня о 19:30.

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