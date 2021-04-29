Полузащитник Динамо Карлос Де Пена рассказал о мечте получить вызов в национальную команду своей страны.

"Чувствую себя очень хорошо в физическом и футбольном плане. Говорят, идеальный возраст футболиста – от 27 до 33 лет.

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Мне 29, чувствую себя более зрелым и оптимальнее физически. В течение сезона обычно проводим по три матча в неделю, я хорошо их проводил, вносил свой вклад.

Очевидно, что я мечтаю попасть в сборную Уругвая. Хотя это сложно, думаю, у меня есть необходимый уровень, чтобы получить вызов. Но нужно двигаться постепенно", – цитирует Де Пену Salimo.

Напомним, уругваец выступает за "бело-синих" с апреля 2019 года. В текущем сезоне хавбек провел 31 матч, отметился 7 голами и 6 ассистами. Ранее Карлос ни разу не получал вызовов в сборную Уругвая разных возрастных категорий.

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