Динамо получило выгодный вариант продажи Жерсона Родригеса – киевляне хотят выжать еще большую сумму

Динамо может неплохо заработать на успешных выступлениях Жерсона Родригеса в Турции.

Бешикташ заинтересован в услугах 25-летнего люксембуржца, информирует Tumspor.

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Переговоры с Динамо приближаются к финальной стадии, однако есть разногласия по цене игрока. Киевляне хотят полноценный трансфер за 6 млн евро, а Бешикташ предлагает аренду за 500 тысяч с правом выкупа за 4 млн. Сам Родригес не прочь остаться в Турции, да еще и присоединиться к более именитому клубу.

Напомним, прошлым летом Динамо заплатило за Жерсона 2 млн евро японской Джубило Ивате. Форвард имел серьезные проблемы с дисциплиной и зимой присоединился к Анкарагюджю на правах аренды. В Турции дела вроде улучшились (11 матчей, 6 голов и 2 ассиста), однако возник новый скандал – драка с одноклубником, из-за которой контракт с нападающим немедленно был расторгнут.

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