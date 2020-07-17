Динамо отримало вигідний варіант продажу Жерсона Родрігеса – кияни хочуть витиснути ще більшу суму

Динамо може непогано заробити на успішних виступах Жерсона Родрігеса в Туреччині.

Бешикташ зацікавлений у послугах 25-річного люксембуржця, інформує Tumspor.

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Переговори з Динамо наближаються до фінальної стадії, однак є розбіжності щодо ціни гравця. Кияни хочуть повноцінний трансфер за 6 млн євро, а Бешикташ пропонує оренду за 500 тисяч з правом викупу за 4 млн. Сам Родрігес не проти залишитися в Туреччині, та ще й приєднатися до більш іменитого клубу.

Нагадаємо, минулого літа Динамо сплатило за Жерсона 2 млн євро японській Джубіло Іваті. Форвард мав серйозні проблеми з дисципліною і взимку приєднався до Анкарагюджю на правах оренди. В Туреччині справи нібито покращилися (11 матчів, 6 голів та 2 асисти), однак виник новий скандал – бійка з одноклубником, через яку контракт з нападником негайно був розірваний.

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