Анкарагюджю официально расторг контракт с Жерсоном – драка с одноклубником стала роковой для форварда Динамо

Люксембургский форвард Жерсон Родригес, права на которого принадлежат Динамо, покинет турецкий клуб.

Анкарагюджю на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с Жерсоном Родригесом. Такое решение принял совет директоров клуба.

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Это произошло из-за драки скандального футболиста с одноклубником Анте Кулушичем накануне матча 32-го тура чемпионата Турции против Галатасарая. Аренда Родригеса была рассчитана до конца нынешнего сезона, контракт с Динамо действует до лета 2024 года.

Напомним, 25-летний форвард успел провести за Анкарагюджю 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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