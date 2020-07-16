Суркис: Динамо нужно работать, чтобы подтянуться до уровня Шахтера и составить конкуренцию

Президент Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями после победы в 31-м туре УПЛ против Зари (3:1).

"Понимал, что любой другой результат, кроме победы, нам ничего не дает в борьбе за второе место. Но это не вызывает радости. Шахтер – чемпион по праву. Нам надо работать, чтобы подтянуться до его уровня и составить конкуренцию.

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Сегодняшний матч – один из решающих, но еще есть Колос, не можем там уступить. График тяжелый, переезды, травмы. Миколенко – это потеря. Караваев – хороший, квалифицированный игрок, но это не его фланг. Надо работать и ставить максимальные задачи. Когда будут решены максимальные задачи – тогда я буду доволен.

Растерялись после первого нелепого гола. Команда не должна пропускать такие мячи. Но футбол состоит из ошибок – моих, игроков, судей. Честь и хвала игрокам за то, что собрались и к 14-й минуте выигрывали 2:1. Могли еще забить, как и пропустить. Матч получился интересным, соответствовал ожиданиям болельщиков. Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее", – сказал Суркис в эфире Профутбол.

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