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Суркис: Динамо нужно работать, чтобы подтянуться до уровня Шахтера и составить конкуренцию

22:16 - Читати українською
Суркис: Динамо нужно работать, чтобы подтянуться до уровня Шахтера и составить конкуренцию
Игорь Суркис / фото Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис поделился эмоциями после победы в 31-м туре УПЛ против Зари (3:1).

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Понимал, что любой другой результат, кроме победы, нам ничего не дает в борьбе за второе место. Но это не вызывает радости. Шахтер – чемпион по праву. Нам надо работать, чтобы подтянуться до его уровня и составить конкуренцию.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Сегодняшний матч – один из решающих, но еще есть Колос, не можем там уступить. График тяжелый, переезды, травмы. Миколенко – это потеря. Караваев – хороший, квалифицированный игрок, но это не его фланг. Надо работать и ставить максимальные задачи. Когда будут решены максимальные задачи – тогда я буду доволен.

Растерялись после первого нелепого гола. Команда не должна пропускать такие мячи. Но футбол состоит из ошибок – моих, игроков, судей. Честь и хвала игрокам за то, что собрались и к 14-й минуте выигрывали 2:1. Могли еще забить, как и пропустить. Матч получился интересным, соответствовал ожиданиям болельщиков. Футбол в Украине жив. Следующий сезон будет еще интереснее", – сказал Суркис в эфире Профутбол.

Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

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Динамо – Заря: онлайн-видеотрансляция битвы за второе место в УПЛ – как это было
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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Игорь Суркис
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