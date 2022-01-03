Слован заинтересован в подписании грузина. Клуб из Братиславы уже сделал предложение Динамо, сообщает Goal.ge .

Цитаишвили получил еще два предложения из Европы – звездочка Динамо может стать одноклубником Петряка и Макаренко

Действующие чемпионы Словакии предложили киевлянам 2 миллиона в евровалюте за Цитаишвили. Ранее пресса сообщала , что "небесно-голубые" хотят подписать Цитаишвили на правах аренды, а затем выкупить его у Динамо.

Первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл в 15 матчах и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме