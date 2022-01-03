Вінгер Чорноморця Георгій Цітаішвілі, який орендований у Динамо, має шанси змінити клубну прописку вже незабаром.

Слован зацікавлений у підписанні грузина. Клуб із Братислави вже зробив Динамо пропозицію, стверджує Goal.ge.

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Чинні чемпіони Словаччини озвучили, що готові заплатити киянам 2 мільйони у євровалюті за Цітаішвілі. Раніше преса повідомляла, що "небесно-блакитні" хочуть підписати Цітаішвілі на правах оренди, а потім викупити його у Динамо.

Першу частину сезону 2021/22 Георгій провів на правах оренди в Чорноморці, де відіграв у 15 матчах і забив один м'яч. Його контракт з київським клубом розрахований до 2025 року.

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