Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили, ныне выступающий за Черноморец на правах аренды, может вскоре сменить клубную прописку.

21-летний грузин оказался на радарах Слована, действующего чемпиона словацкой Суперлиги, утверждает Meta-ratings .

Суркисы отказывали Цитаишвили от смены гражданства – хавбек мог сам лишить себя титула чемпиона мира

"Небесно-голубые" хотят сначала подписать Цитаишвили на правах аренды, а затем выкупить его у Динамо. Приблизительная сумма трансфера может составить два миллиона евро. Сейчас стороны продолжают вести переговоры.

Первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл в 15 матчах и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

Аллах'яр у Динамо: шість аргументів "за" і жодного "проти"