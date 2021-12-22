Полузащитник Черноморца Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому Динамо, близок к переходу в европейский коллектив.

Венгерский Фехервар и краковская Висла (Польша) заинтересованы в подписании Георгия Цитаишвили, сообщает NB1.

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Пока известно, что представители польского клуба контактировали с игроком. Также интерес к игроку проявляет чемпион Словакии Слован. Добавим, что в Фехерваре уже выступают два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Первую часть сезона 2021/22 Георгий провел на правах аренды в Черноморце, где отыграл в 15 матчах и забил один мяч. Его контракт с киевским клубом рассчитан до 2025 года.

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