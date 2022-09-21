Недавно киевляне сделали предложение Сент-Этьену о подписании Жан-Филиппа Крассо, информирует messengerpowerplus .

Динамо могло подписать универсала сборной Гондураса, феерившего в еврокубке – киевлян отпугнула цена вопроса

Динамо предлагало за 25-летнего форварда 2 миллиона евро и 15% от будущей продажи, французы ответили категорическим отказом. Самому Жан-Филиппу "бело-синие" обещали увеличение зарплаты в 8 раз, однако он решил остаться в Сент-Этьене. Контракт футболиста рассчитан до лета.

Текущий сезон Лиги 2 Крассо проводит довольно удачно (семь голов и два ассиста в 9 поединках), что позволило ему получить дебютный вызов в сборную Кот-д'Ивуара на матчи против Того и Гвинеи.

"Хочеться лише матюкатися": Динамо розвалюється на очах, злий геній АЕКа, боягузливий вчинок після матчу – вже 6 із 7