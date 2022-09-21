Нещодавно кияни зробили пропозицію Сент-Етьєну щодо підписання Жан-Філіпа Крассо, інформує messengerpowerplus.

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Динамо пропонувало за 25-річного форварда 2 мільйони євро та 15% від майбутнього продажу, французи відповіли категоричною відмовою. Самому Жан-Філіпу "біло-сині" обіцяли збільшення зарплатні у 8 разів, проте він вирішив залишитись у Сент-Етьєні. Контракт футболіста розрахований до літа.

Поточний сезон Ліги 2 Крассо проводить доволі вдало (сім голів та два асисти у 9 поєдинках), що дозволило йому отримати дебютний виклик у збірну Кот-д'Івуару на матчі проти Того та Гвінеї.

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