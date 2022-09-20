Полузащитник греческого Ариса и сборной Гондураса Луис Пальма чуть не стал игроком Динамо в летнее трансферное окно.

Динамо предлагало Арису 1,5 млн евро за Луиса Пальму, информирует sport24.gr.

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Стороны не смогли достичь договоренности, поскольку греки потребовали за своего хавбека 2,5 млн. В итоге Пальма остался в Арисе.

Основная позиция Луиса – левый вингер, но может сыграть центрального нападающего и атакующего полузащитника. В этом сезоне Пальма сыграл 9 матчей за Арис, у которых отличился 3 голами и 5 ассистами.

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