Динамо показало качественную игру в матче с Копенгагеном, но не смогло поставить победную точку, – Призетко

Бывший наставник Металлиста 1925 Александр Призетко поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы между Копенгагеном и Динамо.

"Матч против Копенгагена выигрышный для динамовцев, но с ничейным результатом. Так можно охарактеризовать прошедший поединок, где Динамо на протяжении всей игры владело преимуществом, создало много перспективных атак, которые не раз могли воплотиться в гол. Правда, забили только один, чего не хватило для победы.

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Как и в Киеве, Динамо пропустило нелогичный мяч, и пришлось повторять сценарий домашнего поединка. Нужно отдать должное киевлянам, после неудачного дебюта защита не позволил датчанам создать у своих ворот ни одного голевого момента. Второй тайм проходил также под диктовку Динамо. Забили классный гол, показав хорошее взаимодействие между игроками. Жаль, что не дожали, хотя все предпосылки к этому были. Динамо думало, как выиграть, а Копенгаген мечтал только о ничьей.

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Киевляне показали качественный футбол и хорошую функциональную готовность, что позволило поддерживать высокий темп игры и прессинг, проводить время в атаках. Но не смогли поставить победную точку. Где-то подвело мастерство, а иногда отворачивалась удача. Можно сказать, Динамо потеряло два очка.

Копенгаген по игре дома выглядел гораздо слабее, чем в Киеве. Мы увидели совсем другую команду, которой видимо на выезде действовать на контратаках комфортнее, чем создавать в родных стенах. Такую команду нужно было обыгрывать, и приближать выход из группы. А так задача переносится на последний тур, но все в руках и ногах игроков Динамо", – поделился Призетко в комментарии UA-Футбол.

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