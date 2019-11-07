Копенгаген – Динамо – видео гола и незабитого пенальти

Копенгаген принимает Динамо в 4 туре группового этапа Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Копенгаген – Динамо.

Матч, как и онлайн-трансляция Копенгаген – Динамо на "Футбол 24", стартовал 7 ноября в 19:55 по киевскому времени. В Киеве 2 недели назад команды разошлись миром 1:1 – на гол Сотириу динамовцы ответили точным ударом Шабанова.

Копенгаген – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Копенгаген и Динамо набрали по 5 очков после 3-х туров и возглавляют квартет B. Мальме отстает на 1 пункт, а замыкает турнирную таблицу швейцарский Лугано, в активе которого 2 балла.

Киевляне пропустили уже на 4-й минуте игры. Стаге после ошибки Бущана переправил мяч в ворота Динамо.

Копенгаген – Динамо: видео гола Стаге

На 13-й минуте Динамо заработало пенальти. После прострела Караваева Зека сыграл рукой, а Виктор Цыганков не смог переиграть голкипера.

Копенгаген – Динамо: видео незабитого пенальти Цыганкова