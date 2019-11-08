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Динамо продемонструвало якісну гру в матчі з Копенгагеном, але не змогло поставити переможну крапку, – Призетко

18:46 151 Читать на русском
Динамо продемонструвало якісну гру в матчі з Копенгагеном, але не змогло поставити переможну крапку, – Призетко
Олександр Призетко / фото з відкритих джерел

Колишній наставник Металіста 1925 Олександ Призетко поділився враженнями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи між Копенгагеном та Динамо.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Матч проти Копенгагена виграшний для динамівців, але з нічийним результатом. Так можна охарактеризувати минулий поєдинок, де Динамо протягом всієї гри володіло перевагою, створила багато перспективних атак, які не раз могли втілитися в гол. Правда, забили лише один, чого не вистачило для перемоги.

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Як і в Києві, Динамо пропустило нелогічний м'яч, і довелося повторювати сценарій домашнього поєдинку. Потрібно віддати належне киянам, після невдалого дебюту захист не дозволив данцям створити біля своїх воріт жодного гольового моменту. Другий тайм проходив також під диктовку Динамо. Забили класний гол, показавши хорошу взаємодію між гравцями. Шкода, що не дотиснули, хоча всі передумови до цього були. Динамо думало, як виграти, а Копенгаген мріяв тільки про нічию.

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Кияни показали якісний футбол та хорошу функціональну готовність, що дозволило підтримувати високий темп гри і пресинг, проводити час в атаках. Але не змогли поставити переможну крапку. Десь підвела майстерність, а іноді відверталася удача. Можна сказати, Динамо втратило два очки.

Копенгаген за грою вдома виглядав набагато слабше, ніж в Києві. Ми побачили зовсім іншу команду, якій мабуть на виїзді діяти на контратаках комфортніше, ніж створювати в рідних стінах. Таку команду потрібно було обігравати, і наближати вихід з групи. А так завдання переноситься на останній тур, але все в руках і ногах гравців Динамо", – поділився Призетко в коментарі UA-Футбол.

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Теги
Олександр Призетко Олександр Призетко Копенгаген - Динамо Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Ліга Європи
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