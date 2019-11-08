"Якби Циганков реалізував пенальті…": чому нічия Динамо не влаштовує, а Олександрія – у центрі уваги скаутів з Європи

"Футбол 24" обговорює матчі Динамо та Олександрії у 4 турі Ліги Європи з Андрієм Полуніним, екс-хавбеком збірної України.

– Динамо та Олександрія продовжили справу Шахтаря, зігравши унічию завдяки камбекам. З характером в українців все гаразд?

– Це залежить від настрою, стосунків у колективі, а також від того, хто – головний тренер. Дуже показові приклади Шахтаря та Олександрії. Вони програвали у два м’ячі і мали обмаль часу на порятунок, але грали до кінця. Це – показник психологічної впевненості і віри у свої сили.

Олександрія – Сент-Етьєн – 2:2 – відео голів та огляд матчу

– Гра Динамо у Данії. Чи можемо сказати, що Михайличенко і його тренерський штаб впоралися із домашнім завданням, зробивши висновки після київського матчу проти Копенгагена?

– Так. Кияни виглядали краще. Думаю, що впевненості Динамо додала перемога над Шахтарем у Кубку України. Якби Циганков реалізував пенальті, гра пішла б за іншим сценарієм. Натомість дуже довго довелося чекати м'яча Вербіча. На перемогу не залишалося великих сил.

– Зважаючи на перебіг поєдинку, нічиєю Динамо ви незадоволені?

– Звичайно. Якби перемогли, то вже відсотків на 90 вирішили б турнірне завдання. Натомість попереду – непростий виїзд у Мальме. Один із двох матчів, які залишилися, потрібно обов’язково вигравати. Я залишаюся оптимістом і вірю, що ми побачимо Динамо в 1/16 фіналу.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Візуально посередню гру провів Віктор Циганков. Лідерські якості нашого вінгера – під питанням?

– У Віктора бувають дуже хороші матчі, а бувають ось такі… Зрозуміло, що він – молодий гравець, але при цьому вважається лідером, на нього покладають великі надії. Хочеться бачити у Циганкова більше стабільності – щоб він досягнув рівня того ж Ярмоленка.

– Швидкий гол Копенгагена забитий із порушенням правил?

– Це епізод на розсуд арбітра. Якщо голкіпер пішов на такий м'яч і не може як слід дотягнутися, потрібно вибивати кулаком. Бущан у цьому епізоді помилився.

"Якщо в УЄФА не вистачає грошей на VAR, то хоча б зір арбітрів перевіряли", – бурхлива реакція на Копенгаген – Динамо

– Михайличенко знову не поспішав робити заміни. Про що це може свідчити?

– Потрібно запитувати у нього – він краще знає ситуацію. Можливо, просто не хотів нічого змінювати у грі команди. У принципі, освіжити склад можна було… Але мені важко судити.

Копенгаген – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

– Тим часом Олександрія не програє у єврокубках три матчі поспіль. Команда Шарана вже стрибнула вище голови?

– Так. Команда швидко адаптувалася до групового етапу Ліги Європи, де рівень суперників – дуже пристойний. Група – рівна, Олександрія не виглядає тут випадковим пасажиром. У вчорашньому матчі, навіть без травмованого форварда Сітала, українці дуже гідно зіграли.

Якби при рахунку 0:0 забив Банада, ми могли б розраховувати навіть на більше. Натомість помилка призвела до пенальті у ворота Паньківа. Та Олександрія грає до кінця. Думаю, вона вже справила враження не лише на українських уболівальників, але й на європейську аудиторію.

– Матч проти Вольфсбурга буде ключовим. Яким чином Олександрії обіграти клуб Бундесліги?

– Максимальна концентрація, правильно обрана тактика, самовіддача і реалізація моментів. Якщо це все зійдеться воєдино, позитивний результат не змусить на себе чекати. Тим паче, Гент продемонстрував, що Вольфсбург можна перемагати.

– На кого з гравців Олександрії можуть звернути увагу скаути європейських клубів?

– Мені, як півзахисникові, дуже імпонує гра Ковальця. Грамотний, може зіграти на вістрі, віддати гострий пас. Той же Третьяков чудово діє, Мірошніченко… У принципі, Шаран має достатньо рівну команду. Олександрія зараз грає проти хороших середняків європейського футболу, тому я не здивуюся, якщо після цього хтось із гравців команди поїде за кордон. Скаути все бачать.

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Олександрія – Сент-Етьєн: заслужений камбек українців, брак досвіду, непереконливість Паньківа та вдалі заміни Шарана