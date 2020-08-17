toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ ИНТЕР - ШАХТЕР СЕВИЛЬЯ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРЫ

Динамо погасило многомиллионный долг перед НСК Олимпийский

19:01 - Читати українською
Динамо погасило многомиллионный долг перед НСК Олимпийский
НСК Олимпийский / Фото из открытых источников

Киевский клуб, похоже, всерьез настроен продолжить выступления на главном стадионе страны.

"Бело-синие" погасили долг в 10 млн гривен, сообщает Meta Ratings со ссылкой на собственные источники.

Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский в сезоне 2020/21 – Палкин заверил, что от этого выиграет и Динамо

Ранее сообщалось, что несмотря на действующий контракт Динамо с НСК, в качестве домашней арены в следующем сезоне главный стадион страны планирует использовать донецкий Шахтер. По информации издания, Игорь Суркис и Сергей Палкин провели встречу по этому вопросу, однако ощутимых изменений не произошло. Окончательное решение будет принимать Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует уже на этой неделе, а киевское Динамо встретится с Олимпиком в пятницу, 21 августа.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: в очікуванні визначальної дуелі з Інтером на березі Рейну, де бився Кличко

blog_ava
Севилья вышла в финал ЛЕ, переиграв Ман Юнайтед: фарт нервионцев, нехватка класса у "дьяволов", топ-матч Банеги и Буну
00:02
11825
Теги
НСК Олимпийский Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
32
мин
Интер
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?