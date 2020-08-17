Динамо погасило многомиллионный долг перед НСК Олимпийский

"Бело-синие" погасили долг в 10 млн гривен, сообщает Meta Ratings со ссылкой на собственные источники.

Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский в сезоне 2020/21 – Палкин заверил, что от этого выиграет и Динамо

Ранее сообщалось, что несмотря на действующий контракт Динамо с НСК, в качестве домашней арены в следующем сезоне главный стадион страны планирует использовать донецкий Шахтер. По информации издания, Игорь Суркис и Сергей Палкин провели встречу по этому вопросу, однако ощутимых изменений не произошло. Окончательное решение будет принимать Министерство культуры, молодежи и спорта.

Напомним, новый сезон УПЛ стартует уже на этой неделе, а киевское Динамо встретится с Олимпиком в пятницу, 21 августа.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: в очікуванні визначальної дуелі з Інтером на березі Рейну, де бився Кличко