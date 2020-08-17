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Динамо погасило багатомільйонний борг перед НСК Олімпійський

19:01 - Читать на русском
Динамо погасило багатомільйонний борг перед НСК Олімпійський
НСК Олімпійський / Фото з відкритих джерел

Київський клуб, схоже, всерйоз налаштований продовжити виступи на головному стадіоні країни.

"Біло-сині" погасили борг у 10 млн гривень, повідомляє Meta Ratings з посиланням на власні джерела.

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Раніше повідомлялось, що незважаючи на чинний контракт Динамо з НСК, в якості домашньої арени в наступному сезоні головний стадіон країни планує використовувати донецький Шахтар. За інформацією видання, Ігор Суркіс та Сергій Палкін провели зустріч щодо цього питання, проте відчутних змін не відбулось. Остаточне рішення прийматиме Міністерство культури, молоді та спорту.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує вже цього тижня, а київське Динамо зустрінеться з Олімпіком у п'ятницю, 21 серпня.

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Динамо Динамо НСК Олімпійський Шахтар Шахтар
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