Динамо погасило багатомільйонний борг перед НСК Олімпійський

"Біло-сині" погасили борг у 10 млн гривень, повідомляє Meta Ratings з посиланням на власні джерела.

Шахтар підтвердив бажання грати на НСК Олімпійський в сезоні 2020/21 – Палкін запевнив, що від цього виграє і Динамо

Раніше повідомлялось, що незважаючи на чинний контракт Динамо з НСК, в якості домашньої арени в наступному сезоні головний стадіон країни планує використовувати донецький Шахтар. За інформацією видання, Ігор Суркіс та Сергій Палкін провели зустріч щодо цього питання, проте відчутних змін не відбулось. Остаточне рішення прийматиме Міністерство культури, молоді та спорту.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує вже цього тижня, а київське Динамо зустрінеться з Олімпіком у п'ятницю, 21 серпня.

Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: в очікуванні визначальної дуелі з Інтером на березі Рейну, де бився Кличко