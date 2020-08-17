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Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский в сезоне 2020/21 – Палкин заверил, что от этого выиграет и Динамо

13:51 - Читати українською
Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский в сезоне 2020/21 – Палкин заверил, что от этого выиграет и Динамо
Шахтер хочет играть в Киеве / ФК Шахтер

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил намерение дончан продолжать выступления на крупнейшей арене Украины.

"Шахтер уже несколько месяцев играет на НСК Олимпийский. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и Динамо Киев, и НСК Олимпийский только выиграют.

Шахтер заявил НСК Олимпийский домашним стадионом на сезон 2020/21, – СМИ

Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается Динамо, то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если наши игры выпадают на одно и тоже число", – цитирует Палкина Интерфакс-Украина.

По словам гендиректора "горняков", с Олимпийским уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона Шахтер и НСК попытаются совместно сделать на арене газон европейского уровня.

Напомним, после выхода из карантина Шахтер все свои домашние матчи проводил именно в столице. Ранее сообщалось, что "горняки" заявили НСК Олимпийский в статусе домашней арены и на сезон 2020/21.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Сергей Палкин НСК Олимпийский футбольные стадионы
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