Шахтер подтвердил желание играть на НСК Олимпийский в сезоне 2020/21 – Палкин заверил, что от этого выиграет и Динамо

"Шахтер уже несколько месяцев играет на НСК Олимпийский. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и Динамо Киев, и НСК Олимпийский только выиграют.

Шахтер заявил НСК Олимпийский домашним стадионом на сезон 2020/21, – СМИ

Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается Динамо, то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если наши игры выпадают на одно и тоже число", – цитирует Палкина Интерфакс-Украина.

По словам гендиректора "горняков", с Олимпийским уже есть определенные договоренности, что со следующего сезона Шахтер и НСК попытаются совместно сделать на арене газон европейского уровня.

Напомним, после выхода из карантина Шахтер все свои домашние матчи проводил именно в столице. Ранее сообщалось, что "горняки" заявили НСК Олимпийский в статусе домашней арены и на сезон 2020/21.

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