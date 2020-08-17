Єврокубкові коронавірусні пригоди Шахтаря: в очікуванні визначальної дуелі з Інтером на березі Рейну, де бився Кличко

Шахтарю залишився один крок до фіналу Ліги Європи. Вже сьогодні "гірники" зіграють проти міланського Інтера. Роман Ляшенко розповідає, як виглядають залаштунки міні-турніру в Німеччині.

У Дюссельдорф повернулася спека, а підготовка Шахтаря до визначальної дуелі з Інтером вийшла на фінішну пряму. У п'ятницю та суботу "гірники" вже в повноцінному режимі проводили тренування. У четвер команда знову здавала тести на COVID-19, і усі з них, на щастя, негативні. У неділю знову всім членам делегації Шахтаря довелось проходити цю процедуру. Варто зазначити, що робота фахівця, який бере відповідні зразки для ПЛР-тесту, також має значення і може зробити цей процес більш комфортним.

Інтер – Шахтар: анонс матчу 1/2 фіналу Ліги Європи

Напередодні дуелі з Інтером, у неділю, "гірники" випробували поле на стадіоні місцевої Фортуни Merkur Spiel-Arena, яка розташована на березі Рейну та вміщує 54,6 тис. глядачів. До речі, на цьому стадіоні, який два роки тому ще мав назву Esprit Arena, провів три поєдинки Володимир Кличко. До речі, усі півфіналісти базуються у Дюссельдорфі, хоча і один із півфіналів, і майбутній фінал гратимуть у Кельні.

На передматчевій прес-конференції головний тренер Шахтаря Луїш Каштру зазначив, що обидві команди добре вивчили одна одну та навряд чи зможуть чимось здивувати. Також португалець вважає, що ніхто з суперників не буде кардинально відходити від свого стилю гри, хоча і не виключив певного креативу. Адже, як зазначив перед матчем бразильський захисник Шахтаря Додо, найбільше проблем "гірники" мають очікувати від нападу Інтера. Відповідно, тренерському штабу потрібно шукати рецепт ефективного протистояння забивному Лукаку та іншим атакувальним гравцям міланців.

Інтер – Шахтар: прогноз на матч 1/2 фіналу Ліги Європи

Перші 15 хвилин тренування Шахтаря на арені сьогоднішньої півфінальної битви Ліги Європи традиційно були відкритими для ЗМІ. Як завжди, команда очікувано не демонструвала в цей час якісь тактичні напрацювання. Гравці у невеликих групах утримували м'яч у повітрі за допомогою лише двох дотиків. До речі, пограв бавитися в цю гру з одним зі своїх помічників і Луїш Каштру.

Своєю чергою, Інтер взагалі відмовився від тренування на Дюссельдорф Арені. Головний тренер Антоніо Конте та воротар Самір Хандановіч лише відвідали регламентну прес-конференцію. Керманич "нерадзуррі" віддав належне Шахтарю, пригадав протистояння з ним, ще коли працював у Ювентусі, та відзначив вміння "гірників" вже багато років відшукувати футбольні таланти. А ось про приписуваний Інтеру інтерес до Віталія Миколенка з київського Динамо Конте говорити не захотів, відповівши, що це питання у ці дні не на часі.

На Шахтар чекає справжній іспит. Певним чином, це і перевірка амбіцій "гірників" на майбутні успіхи в Лізі чемпіонів, адже склад півфіналістів цієї Ліги Європи мало чим поступається головному турніру континенту. А приклади таких команд, як Лейпциг та Ліон, також мають надихати на майбутнє. Та зараз головне – Інтер. Міцна, організована, та теж команда, яка все ще шукає себе, і не без слабких місць, про які делікатно та розумно не хотів говорити перед матчем Каштру. І, за винятком кількох відомих імен, не набагато зірковіша, ніж чемпіони України.

Шахтар має підтвердити свої задекларовані цілі. І тоді попереду чекатиме лише Севілья, про пікантність та знаковість дуелі з якою будемо говорити, сподіваємося, трохи згодом.

Конте в Інтері розбудив гіганта, але не всі проблеми вирішені – чого боятися Шахтарю у півфіналі Ліги Європи