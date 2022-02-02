Команда Луческу 4 лютого зустрінеться з болгарським Левскі. Початок поєдинку о 16:00, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо цікавиться форвардом з чемпіонату Росії, – ЗМІ

Динамо вже мало досвід протистояння болгарським командам – 31 січня "біло-сині" розгромили Лудогорець з рахунком 4:1. Левскі зараз переживає не найкращі часи. 26-разовий чемпіон Болгарії останніми роками скотився до статусу середняка, а зимову паузу зустрів на 6-й сходинці чемпіонату.

Нагадаємо, сьогодні Динамо проведе спаринг проти сербських Чукарічок. Старт трансляції на клубному YouTube-каналі киян – о 17:00.

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