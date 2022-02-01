Динамо интересуется форвардом из чемпионата России, – СМИ
Колумбиец Матео Касьерра, выступающий за Сочи, привлек внимание чемпионов Украины.
Киевское Динамо проявляет интерес к Матео Касьерре, который успешно проводит свой первый сезон в России. Президент киевлян Игорь Суркис общался с владельцем Сочи Борисом Ротенбергом по поводу трансфера нападающего, сообщает российский Sport 24.
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Правда, пока что переход выглядит маловероятным. Украинский клуб не готов платить 9-10 млн евро – именно в такую сумму россияне оценивают форварда, контракт которого действует до лета 2023-го.
В текущем сезоне Касьерра забил за Сочи 8 голов в 11-ти матчах РПЛ. Ранее 24-летний колумбиец выступал за Депортиво Кали, Аякс, Гронинген, аргентинский Расинг и Белененсеш.
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