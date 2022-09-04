"Луческу просто перегрузил игроков. Он давал бешеные нагрузки ради того, чтобы команда попала в Лигу чемпионов. Луческу их настолько нагрузил, что они во втором тайме пешком ходят. Он уже не знает, что с ними делать.

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Я еще после проигрыша СК Днепр-1 сказал, что они и вторую игру проиграют. Луческу завалил игроков Динамо в яму, теперь их нужно вытягивать. Мы еще с Лобановским на эту тему разговаривали, что нельзя так перегружать игроков. Нагрузки надо давать постепенно.

Для него главное было – попасть в Лигу чемпионов. Не попал! Если бы он туда вышел, то ему многое можно было бы простить. Сейчас киевляне находятся в таком состоянии, что я не думаю, что они будут выигрывать.

Фенербахче (в Лиге Европы, – прим.) они точно проиграют, а со Львовом, может быть, ничью и сделают. Луческу посадил игроков. В начале матча они еще могут двигаться, а после 30-й минуты вообще садятся. Во втором тайме скорости нет, мышления нет, свежести нет. Ничего нет, всё в упадке!

Чемпионство? Все еще может быть, чемпионат длинный. Я не знаю, сможет ли Луческу вытащить их из этой ямы. Посмотрим", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Динамо в чемпионате Украины потерпело второе подряд поражение (на этот раз от Зари 2:3) и занимает пятнадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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