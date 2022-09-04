– Ви скептично ставитеся до даних, які публікує Transfermarkt. Днями вони написали, що за Кабаєва Динамо заплатило 1,2 мільйона євро. Чи є в цьому частка правди?

– У цьому випадку про фінанси взагалі не йдеться. Особисто я думаю, що Кабаєв коштує набагато більше за цю суму.

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– У Динамо пішов Кабаєв, у зворотному напрямку вирушили Вантух, Антюх і Русин. Крім того, ви взяли в оренду динамівців Бражка та Михайленка. Які цифри фігурували у випадку з цими трансферами?

– Ніхто нікого не купував, і ніхто нікого не продавав. Одні футболісти прийшли, інші пішли. Гравці, які не підійшли Динамо, підійшли Зорі.

Кабаєв зацікавив Динамо – і перейшов у київський клуб. Він п'ять років вірою та правдою служив Зорі, витрачав своє здоров'я, тому ми відпустили його безкоштовно. Так само і Динамо відпустило до нас своїх гравців, – цитує Оганова FanDay.

Нагадаємо, нещодавно Динамо підписало Владислава Кабаєва, а в зворотному напряму до Зорі вирушили Назарій Русин, Роман Вантух і Денис Антюх. Русин вже встиг забити киянам в матчі третього туру УПЛ, який завершився перемогою Зорі з рахунком 3:2.

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