Динамо подписало испанского специалиста Каталу – он будет работать с академией киевлян

Испанский специалист Рамон Катала будет руководить академией киевского Динамо.

"Динамо Киев подписало нового специалиста, испанец Рамона Каталу. За свою карьеру тренера по физподготовке и ассистента главного тренера, он работал в одном штабе с Йоханом Кройффом, Микаэлем Лаудрупом, Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде.

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Вчера Динамомания сообщила, что Катала будет руководить динамовской академией. После сегодняшней отставки Александра Хацкевича, не исключаю появление Рамона в первой команде", – поделился журналист Александр Ольшанецкий в своем Facebook.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов в противостоянии с Брюгге.

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