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Динамо подписало испанского специалиста Каталу – он будет работать с академией киевлян

19:27 248 Читати українською
Динамо подписало испанского специалиста Каталу – он будет работать с академией киевлян
Рамон Катала / Facebook Рамона Катали

Испанский специалист Рамон Катала будет руководить академией киевского Динамо.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

"Динамо Киев подписало нового специалиста, испанец Рамона Каталу. За свою карьеру тренера по физподготовке и ассистента главного тренера, он работал в одном штабе с Йоханом Кройффом, Микаэлем Лаудрупом, Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде.

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Вчера Динамомания сообщила, что Катала будет руководить динамовской академией. После сегодняшней отставки Александра Хацкевича, не исключаю появление Рамона в первой команде", – поделился журналист Александр Ольшанецкий в своем Facebook.

Напомним, Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера киевского Динамо после вылета из квалификации Лиги чемпионов в противостоянии с Брюгге.

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