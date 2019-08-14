Динамо підписало іспанського фахівця Каталу – він працюватиме з академією киян

Іспанський фахівець Рамон Катала керуватиме академією київського Динамо.

"Динамо Київ підписало нового фахівця, іспанець Рамон Катала. За свою кар'єру тренера з фізпідготовки і асистента головного тренера, він працював в одному штабі з Йоханом Кройффом, Мікаелем Лаудрупом, Маурісіо Почеттіно та Ернесто Вальверде.

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Вчора Динамоманія повідомила, що Катала керуватиме динамівської академією. Після сьогоднішньої відставки Олександра Хацкевича, не виключаю появу Рамона в першій команді", – поділився журналіст Олександр Ольшанецький у своєму Facebook.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич був звільнений з посади головного тренера київського Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів у протистоянні з Брюгге.

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