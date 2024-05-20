"Меня переполняет радость, потому что это долгожданный день. Я много работал, и наконец-то это случилось. В начале сезона ставил себе цель дебютировать за Шахтер в официальном матче.

Пушич пожаловался на место проведения матча Шахтера с Днепром-1 – игра длилась 4 часа из-за тревог

Абсолютно все говорили, чтобы я играл спокойно, потому что это дебютный матч, и нужно действовать проще и меньше что-то выдумывать. Считаю, что в первые 15 минут это удалось, а потом уже немного привык к темпу и неплохо справился с ситуациями. Перед игрой чувствовалась нервозность и после первой тревоги также, но позже она исчезла", – поделился Твардовский в комментарии официальному сайту Шахтера.

Заметим, что Денис впервые сыграл за основную команду "горняков" в матче против СК Днепр-1, которая завершилась ничьей 1:1.

Шахтер потерпел первую потерю очков в весенней части УПЛ – "горняки" 4 часа страдали против СК Днепр-1