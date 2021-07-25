Товарищеские матчи

Динамо – Газиантеп – 3:2

Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (автогол), Кулач, 52 – Сагаль, 4, Максим, 49

Динамо: Бойко (Бущан, 46) – Тымчик (Кендзёра, 46), Попов, Сирота (Шабанов, 46), Миколенко (Дубинчак, 46) – Караваев (Родригес, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Андриевский (Антюх, 62), Леднев (Буяльский, 46), Сидклей (Де Пена, 46) – Гармаш (Кулач, 46)

Динамо – Газиантеп: онлайн-видеотрансляция матча – как это было

Контрольный матч на итальянской земле начался под аккомпанемент ливня. Быстрее к неблагоприятной погоде привык середняк Суперлиги Турции. Фактически вторая атака Газиантепа завершилась голом. На 4-й минуте Андриевский отдал неудачный пас вблизи собственной штрафной, турки перехватили и Анхель Сагаль мощно пробил в угол – Бойко не выручил.

Несколько минут спустя опасность пришла с левого фланга обороны Динамо. Дико убежал от Миколенко и опасно простреливал, но Сирота вовремя выбил мяч подальше. Украинский гранд ответил ударом Караваева со средней дистанции в руки голкиперу.

Постепенно "бело-синие" взяли ход поединка под свой контроль. Больше остальных желания в нападении показали Леднев и Гармаш, в частности, сменяя друг на друга на острие атаки. Вот первый опасно прострелил, но второй вместе с Сидклеем не смог замкнуть. Тут уже Гармаш сбросил под удар Андриевского (кипер), а вскоре Леднев замешкался с ударом, когда Гювенч опрометчиво покинул ворота.

В конце концов, давление Динамо привел к двойному сбою обороны Газиантепа в течение двух минут. На 27-й Сидклей классно подал со штрафного, а Денис Попов выиграл верховую борьбу у голкипера и головой отправил мяч в ворота. А еще через минуту бразилец из зоны левого вингера (отыграл на этой позиции целый тайм) после паса Леднева прострелил, и Эрсой Эртугрул смешно переправил мяч в собственные ворота – 2:1!

По инерции чемпион Украины провел еще несколько атак, и игра постепенно успокоилась. Единственный интересный эпизод до перерыва – толкотня на последней минуте, в которой Гармаш (!) успокаивал разъяренного наглостью соперников Попова.

Зато старт второй половины стал настоящим фестивалем. Не успел обновленный состав "динамовцев" войти в игру (из стартового варианта остались лишь Попов и Андриевский), как Газиантеп сумел сравнять счет. Это Александру Максим оказался самым расторопным в штрафной зоне "бело-синих" и с нескольких метров расстрелял Бущана.

Правда, долго праздновать турецкому середняку ​​не пришлось. Уже через две минуты Жерсон пасом из глубины нашел Буяльского на левом фланге, а тот то ли пробил, то ли прострелил под дальнюю штангу. Как бы то ни задумывал лидер Динамо – мяч в сетку подправил Владислав Кулач.

Газиантеп попытался сразу восстановить паритет. Опасный угловой турок завершился интересным ударом Эрсоя головой, но Бущан парировал выстрел центрбека. На добивании же виновник первого гола промахнулся. Зато Жерсон решился на дальний удар, но попал в штангу.

После этого эпизода команды успокоились. Оба коллектива изредка нагнетали опасность у ворот оппонента и не создали реальных возможностей забить до конца поединка. Заблокированный удар Родригеса и неудачная попытка Кулача пробить пяткой после передачи Антюха – вот и все моменты Динамо.

Итак, третья победа чемпиона Украины за 10 спаррингов и обеспеченное ей хорошее настроение перед стартом чемпионата против ровенского Вереса 1 августа.

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