Динамо – Газиантеп: онлайн-видеотрансляция матча
В рамках тренировочного сбора киевское Динамо проводит спарринг с турецким Газиантепом. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Динамо – Газиантеп начался в 18:00 по киевскому времени. Товарищеский поединок чемпиона Украины можно посмотреть онлайн на клубном YouTube-канале "бело-синих" непосредственно в этой новости.
Как живут игроки Динамо на сборах в Австрии: условия, меню и распорядок дня – секретные кадры
Стартовые составы команд:
Динамо: Бойко – Тымчик, Попов, Сирота, Миколенко – Караваев, Шапаренко, Андриевский, Леднев, Сидклей – Гармаш
Газиантеп: Гювенч, Джилободжи, Эрсой, Тошка, Джефферсон, Дико, Ольковски, Нияз, Пехливан, Сагал, Максим
Унион – Динамо: грубая ничья с Берлином на годовщину Луческу, камео Вербича с печальным концом, Буяльский все еще лучший
Динамо – Газиантеп: прямая видеотрансляция спарринга 25.07.2021: