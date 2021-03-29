Как сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside, скауты были довольны выступлением опорника финнов Глена Камара в поединке против Украины.

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Впрочем, киевляне имеют два препятствия трансферу: во-первых, Камара имеет еще два года действующего контракта с Рейнджерс, а сумма отступных составляет 6 млн евро, что является слишком большой суммой для Динамо. Во-вторых – интерес со стороны клубов АПЛ, которые без проблем могут позволить себе этот трансфер.

К слову, Камара провел 43 матча в составе Рейнджерс в этом сезоне, отметившись 2 голами и ассистом. Больше всего он запомнился в матче 1/8 финала Лиги Европы против Славии, когда оказался в эпицентре расистского скандала.

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