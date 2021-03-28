Голкипер Динамо Денис Бойко всерьез задумался насчет ухода из киевского клуба – на вратаря есть претендент.

Вратарь недоволен количеством игровой практики в Динамо, чем может воспользоваться греческий АЕК, сообщает турецкое издание Sporx со ссылкой на греческие СМИ.

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Отмечается, что Бойко уже сообщил руководству киевского клуба о своем желании уйти, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. Добавим, что в составе АЕКа уже выступают украинцы Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов и Олег Данченко.

В текущем сезоне Бойко провел лишь 2 матча в составе Динамо, пропустив два мяча от Ференцвароша в Лиге чемпионов и став героем серии пенальти в Кубке Украины против Колоса.

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