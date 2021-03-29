"Футбол 24" – с утренним обзором экспертных выводов по матчу 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).

От эйфории до депрессии – расстояние в три дня.

Ничья во Франции была на вес победы, ничья с финнами в Киеве расценивается как поражение.

Хотя чего скрывать: результат этот – справедлив.

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Шевченко существенно перекроил состав по сравнению с предыдущим поединком. Чудаковатость старта против Суоми сразу отметил Кирилл Круторогов, комментатор ТК Футбол.

Журналист ТаТоТаке Андрей Сенькив и Александр Золотогорский, комментатор и автор Footballhub, оживились после исторического гола Жуниора Мораеса.

Радость была недолгой, а развязка – ужасной. Архивариус Артур Валерко берет слово.

Риторический вопрос от комментатора MEGOGO Вадима Скичко.

Денис Мандзюк, журналист изданий Країна и Локальная история, заметил интересную закономерность. Что же, в дальнейшем волноваться уже не стоит.

Ветеран комментаторского цеха Сергей Савелий назвал своих антигероев. Правда, было это еще до привоза от Миколенко.

После привоза...

"Просто выносить мяч"... Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк сердитый.

А вот журналист ТК Футбол Игорь Бурбас встал на защиту динамовца.

Фоззи из ТНМК начинает сомневаться даже во втором итоговом месте для "сине-желтых".

Зато Евгений Левченко, экс-хавбек сборной Украины, пытается сохранять оптимизм.

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков: результат – закономерен.

Скаут Алекс Великих ставит вопрос жестче. Вчера мы действительно не узнали лидеров сборной...

И еще...

Сергей Тищенко, журналист Gazeta.ua и Футбол 24, столь же принципиален.

Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло – о тактических уловках финнов.

Чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко делает смелое предположение. Что же, до конца года получим ответы на все вопросы.

Вчерашний вечер глазами Брутального футбола.

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Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише