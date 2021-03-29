"Не вешайте на него всех собак": зеркало против Шевы, Малиновский и Яремчук – не партнеры, под угрозой даже 2 место
"Футбол 24" – с утренним обзором экспертных выводов по матчу 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1).
От эйфории до депрессии – расстояние в три дня.
Ничья во Франции была на вес победы, ничья с финнами в Киеве расценивается как поражение.
Хотя чего скрывать: результат этот – справедлив.
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Шевченко существенно перекроил состав по сравнению с предыдущим поединком. Чудаковатость старта против Суоми сразу отметил Кирилл Круторогов, комментатор ТК Футбол.
Журналист ТаТоТаке Андрей Сенькив и Александр Золотогорский, комментатор и автор Footballhub, оживились после исторического гола Жуниора Мораеса.
Радость была недолгой, а развязка – ужасной. Архивариус Артур Валерко берет слово.
Риторический вопрос от комментатора MEGOGO Вадима Скичко.
Денис Мандзюк, журналист изданий Країна и Локальная история, заметил интересную закономерность. Что же, в дальнейшем волноваться уже не стоит.
Ветеран комментаторского цеха Сергей Савелий назвал своих антигероев. Правда, было это еще до привоза от Миколенко.
После привоза...
"Просто выносить мяч"... Продюсер и шоумен Игорь Кондратюк сердитый.
А вот журналист ТК Футбол Игорь Бурбас встал на защиту динамовца.
Фоззи из ТНМК начинает сомневаться даже во втором итоговом месте для "сине-желтых".
Зато Евгений Левченко, экс-хавбек сборной Украины, пытается сохранять оптимизм.
Главный редактор журнала Футбол Артем Франков: результат – закономерен.
Скаут Алекс Великих ставит вопрос жестче. Вчера мы действительно не узнали лидеров сборной...
И еще...
Сергей Тищенко, журналист Gazeta.ua и Футбол 24, столь же принципиален.
Агент, менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло – о тактических уловках финнов.
Чемпион НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс Станислав Медведенко делает смелое предположение. Что же, до конца года получим ответы на все вопросы.
Вчерашний вечер глазами Брутального футбола.
Украина упустила победу над Финляндией в матче отбора ЧМ-2022 – пенальти, красная и драма на финише