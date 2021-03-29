Як повідомляє телеграм-канал Динамо Киев Inside, скаути були задоволені виступом опорника фінів Глена Камара у поєдинку проти України.

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Втім, кияни мають дві перешкоди трансферу: по-перше, Камара має ще два роки чинного контракту з Рейнджерс, а сума відступних становить 6 млн євро, що є надто великою сумою для Динамо. По-друге – інтерес від клубів АПЛ, які без проблем можуть дозволити собі цей трансфер.

До слова, Камара провів 43 матчі у складі Рейнджерс у цьому сезоні, відзначившись 2 голами та асистом. Найбільше він запам'ятався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Славії, коли опинився у епіцентрі расистського скандалу.

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