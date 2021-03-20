"В футболе нет места расизму или любой форме предубеждения. С лета многие из нас вставали на колено в знак солидарности с теми, кто потерял жизнь в результате насилия на расовой почве. Если УЕФА искренне хочет "показать красную карточку расизму", то нужно придерживаться подхода абсолютной нетерпимости к такому поведению. Как игрок я не ожидаю, что мне придется терпеть оскорбления на поле и за его пределами в 2021 году.

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Подлые расистские оскорбления со стороны Куделы имели место на международной арене, и бездействие УЕФА будет рассматриваться как разрешение расизму. Во время матча Кудела спорил с игроком Рейнджерс, и я попытался вмешаться, но Кудела сказал мне закрыть рот, а потом добавил: "Секундочку, мой друг".

Затем он подошел ко мне, прикрывая рукой свои губы, наклонился к моему уху и сказал: "Ты долбанная обезьяна, ты знаешь, что это так". Я был шокирован и напуган, услышав такое от профессионального футболиста", – поделился Камара в комментарии Sky Sports.

Напомним, наставник Рейнджерс Стивен Джеррард обвинил Куделу в расизме в адрес его подопечного Глена Камара. В свою очередь, Славия опровергла обвинения, и сообщила, что игрок Рейнджерс побил чеха после матча. Кроме этого, поединок Лиги Европы запомнился грубостью со стороны шотландцев, которые получили две красные карточки. Грязная игра соперника не помешала чехам уверенно обыграть Рейнджерс (2:0) и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.

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