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Динамо перенесло открытую тренировку из-за Дня памяти Героев Небесной Сотни

11:48 23 Читати українською
Динамо перенесло открытую тренировку из-за Дня памяти Героев Небесной Сотни
Игроки Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо отменило запланированное открытую тренировку и перенесло его на неопределенный срок.

 

"В связи с тем, что запланированная в соответствии с графиком подготовки первой команды открытая для болельщиков тренировка выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни, клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.

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20 февраля футбольный клуб Динамо, как и вся наша страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории, и чествовать подвиг участников Революции достоинства. О новой дате открытого для болельщиков тренировка будет сообщено позже", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Напомним, киевляне начнут вторую часть сезона матчем против Ворсклы. Поединок запланирован на 22 февраля, начало в 17:00.

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