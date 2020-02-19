Динамо перенесло открытую тренировку из-за Дня памяти Героев Небесной Сотни

Киевское Динамо отменило запланированное открытую тренировку и перенесло его на неопределенный срок.

"В связи с тем, что запланированная в соответствии с графиком подготовки первой команды открытая для болельщиков тренировка выпадает на День памяти Героев Небесной Сотни, клубом было принято решение об отмене мероприятия и переносе его на другой день.

Динамо – Ворскла: поединок смогут посетить только воспитанники футбольных школ из-за решения УАФ – жесткий ответ киевлян

20 февраля футбольный клуб Динамо, как и вся наша страна, будет чтить память Героев новейшей украинской истории, и чествовать подвиг участников Революции достоинства. О новой дате открытого для болельщиков тренировка будет сообщено позже", – говорится в заявлении на официальном сайте Динамо.

Напомним, киевляне начнут вторую часть сезона матчем против Ворсклы. Поединок запланирован на 22 февраля, начало в 17:00.

Жерсон Родригес не нужен Динамо – почему в Киеве могут радоваться первым успехам скандального игрока в Турции