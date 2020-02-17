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Жерсон Родригес не нужен Динамо – почему в Киеве могут радоваться первым успехам скандального игрока в Турции

20:00 421 Читати українською
Жерсон Родригес не нужен Динамо – почему в Киеве могут радоваться первым успехам скандального игрока в Турции
Жерсон Родригес / ФК Анкарагюджю

Динамовец Жерсон Родригес удачно начал карьеру в Анкарагюджю. "Футбол 24" доказывает, почему пока не стоит критиковать киевский клуб за якобы очередной потерянный талант.

"Умение" Динамо использовать лучшие качества многих футболистов – известный факт. Сколько игроков покинули Киев, так и не раскрыв свой потенциал, сразу и не подсчитаешь. Роман Яремчук, Че Че, Сидклей, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик – это только за последнее время. Пока остается в команде тот же Фран Соль, от которого ожидали явно большего, чем 2 гола в официальных матчах за год, даже с учетом тяжелой травмы испанского форварда.

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Одним из игроков, которые не раскрылись в Украине, стал и Жерсон Родригес. Форвард сборной Люксембурга провел в киевском клубе всего полгода, перейдя прошлым летом за 2 млн евро, а недавно был отдан в аренду турецкому Анкарагюджю до конца текущего сезона. В футболке Динамо 24-летний вингер сыграл только 12 матчей и забил 2 гола, но тренерский штаб Алексея Михайличенко не рассчитывал на люксембуржца, который в итоге оказался в Турции.

В составе Анкарагюджю Жерсон, на первый взгляд, стартовал блестяще – 2 гола и результативная передача в трех матчах (больше, чем в Киеве за полгода!). В последнем поединке против Фенербахче динамовец стал автором победного гола, что побудило появление новых разговоров о том, что в Киеве не разглядели очередной талант. Разговоров, на самом деле, преждевременных. Сейчас утверждать, что Динамо явно ошиблось, отдав Родригеса, откровенно рано. Даже с учетом якобы хорошей статистики вингера в Турции. На ней остановимся чуть подробнее.

Жерсон дебютировал за Анкарагюджю в поединке против Касымпаши и отметился забитым голом с пенальти. Безусловно, результативный дебют – это хорошо, особенно с точки зрения уверенности в своих силах, но другие показатели Родригеса не вызывают восторга. 110 ТТД с успешностью 52% – такое себе достижение. При этом люксембуржец выиграл меньше половины единоборств, а в атаке успешность стала еще меньше – 9 выигранных из 26-ти в целом (36%). Не слишком впечатлил и дриблинг Жерсона – только 2 удачные попытки из 13-ти. Явно не Роналдиньо, которого сам Родригес называет своим кумиром. Особенно, учитывая посредственный уровень оппонентов.

При этом не скажешь, что финты динамовца ставили в угол защиту соперника, поскольку против него сфолили лишь однажды, а в подавляющем большинстве случаев чисто отбирали мяч. Точность передач, даже с учетом позиции левого вингера, составила довольно посредственные 73% – недостаток периодически наблюдался даже в довольно простых ситуациях. Не стоит забывать, что соперником Анкарагюджю была скромная Касымпаша – аутсайдер турецкой Суперлиги, которая имеет в пассиве вторую худшую оборону чемпионата.

Вторым матчем Жерсона за Анкарагюджю стала встреча с Йени Малатьяспором, в которой динамовец отличился голевым пасом. Правда, ассист носил чисто формальный характер, так как главная заслуга все же принадлежала автору забитого мяча, который классно пробил из-за пределов штрафной. Поэтому сильно украшать заслуги люксембуржца не стоит – тем более, что статистика снова это подтвердила. Меньше половины удачных ТТД с учетом того, что Анкарагюджю откровенно играл вторым номером против типичного середняка чемпионата. Правда, Жерсон действовал не совсем на позиции вингера – на этот раз он играл оттянутого форварда/атакующего хава. Часто терял мяч, став лидером команды по этому показателю (19 раз – больше, чем в УПЛ в составе Динамо).

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В последнем поединке с Фенербахче Родригес снова отличился результативным действием – на этот раз он стал автором второго забитого мяча в матче, который завершился победой Анкарагюджю со счетом 2:1. Люксембуржец начал игру на позиции центрфорварда, а в последней трети поединка перешел на фланг атаки. Победу Анкарагюджю можно назвать неожиданной, ведь команда владела мячом меньше 30% игрового времени и реализовала практически все, что создала. Но и здесь Жерсон не слишком впечатлил. Безусловно, очередной забитый гол – это нормально, но что делать с катастрофической точностью пасов (менее 50%)? Кроме того, Родригес снова чаще всех терял мяч среди всех игроков команды. Активно шел в единоборства, цеплялся за мяч и нанес больше всех ударов в составе Анкарагюджю – 4 (один из которых стал голевым).

Всего за 3 поединка в Турции Жерсон Родригес пробил по воротам соперников 11 раз (из них 1 – с пенальти). Забил дважды – практически столько же, сколько должно было залететь по ожидаемым голам (1,9 xG). За время, проведенное в Киеве, пробивал 31 раз – 2 гола против почти 4-х ожидаемых. Пока что люксембуржец помогает Анкарагюджю решить главную задачу – избежать вылета. В трех турах команда набрала 7 очков и поднялась из опасной зоны.

Как видим, не все так однозначно. То, что проходит и пока залетает в Турции, не факт, что пройдет в Украине или еврокубках. Анкарагюджю, в отличие от Динамо, играет вторым номером подавляющее большинство матчей. Такой стиль игры лучше подходит Жерсону, который больше напоминает типичного "бегунка" – быстрые ноги, за которыми не успевают мысли. Бежит он явно быстрее, чем думает – отсюда и немалое количество потерь мяча даже в условиях наличия большого пространства, чем в Украине. Несмотря на это, Родригес, безусловно, обладает определенным уровнем мастерства. Сам по себе он что-то и может, но манера его игры не совсем подходит Динамо. Люксембуржец любит играть на контратаках, когда у него есть пространство. Сколько таких матчей за год Динамо проведет в УПЛ? Четыре против Шахтера?

Также не забываем о далеко неидеальном характере Жерсона. Скандальное видео и претензии к Алексею Михайличенко, приобретенный Bentley спустя неполную неделю после подписания контракта, а также нарушение режима в виде ночных похождений по клубам столицы Украины – этим Родригес пока запомнился больше, чем двумя забитыми голами за Динамо. Подобных "пассажиров" в Киеве за последние годы было достаточно. Возможно, пришло время положить этому конец?

Тем более, что на позиции вингера в составе Динамо могут сыграть немало других исполнителей – Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Карлос Де Пена, Георгий Цитаишвили, Миккел Дуэлунд, Александр Караваев, Бенито, и даже, как выяснилось в ходе сборов, Виталий Буяльский и Йосип Пиварич. 9 человек на 2 позиции – здесь явный перебор и без Жерсона. Тем более, что практически все они по уровню футбольного интеллекта превосходят Родригеса, который, как кажется, не слишком вписывается в игру Динамо. Хорошо, допустим, Бенито дадут время на адаптацию, Караваева больше рассматривают как защитника, а для Дуэлунда, Пиварича и Буяльского приоритетными являются все же другие позиции. Все равно остается 4 человека – более чем достаточно для УПЛ и Кубка Украины. Попробовать Родригеса в нападении? Так здесь тоже есть Каргбо, Фран Соль и Назарий Русин, а также пока никуда не делся Артем Беседин. Выше мы писали о показателях люксембуржца – долго бы его терпели в Киеве с такой статистикой в ​​матчах против закрытых команд?

Локальные успехи Жерсона в Турции – это хорошо, но вряд ли к этому следует относиться серьезно и посыпать голову пеплом. Мол, упустили очередной талант. Максимум пользы, которую способен принести этот игрок для Динамо – отбить потраченные средства на его трансфер и уйти летом за приличную сумму. Прихватив с собой новенький Bentley.

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